Procès du "tueur de DRH" : dès le premier jour, Gabriel Fortin est sorti de son silence

Il est resté silencieux deux années durant. Devant la Cour d’assises de la Drôme, mardi 13 juin, Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, a fait ses premières déclarations. Il est accusé de trois assassinats et d’une tentative d’assassinat.

Depuis son arrestation, il y a deux ans et demi, Gabriel Fortin est resté mutique. Mais au premier jour de son procès, il n’a pas tardé à faire entendre sa voix et a lu un texte. "J’ai envoyé beaucoup de plaintes, j’ai alerté des députés, des ministres de la Justice, des personnes responsables de la situation", a-t-il écrit. Les familles des victimes dénoncent des propos indécents.

Trois assassinats en trois jours

En janvier 2021, Gabriel Fortin, 46 ans, ingénieur de profession, vient d’être arrêté à Valence. Au chômage, il termine une série de vengeances meurtrières dans la Drôme, le Haut-Rhin et l’Ardèche. Il a tué deux directrices en ressources humaines et une conseillère Pôle Emploi en trois jours. Il a été plusieurs fois licencié pour faute grave et insubordination. Au procès, le premier témoin est sa mère, 78 ans. Confuse, elle l’a appelé à s’expliquer avant de fondre en larmes. Son frère a évoqué des délires complotistes et un sentiment de persécution. Les avocats de la défense n’ont pas souhaité s’exprimer. Gabriel Fortin encoure la réclusion à perpétuité.