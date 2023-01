Jérusalem : sept morts dans un attentat près d’une synagogue

Vendredi 27 janvier, près d’une synagogue à Jérusalem-Est, une attaque a eu lieu causant la mort de sept Israéliens. Le point sur la situation.

Sur le balcon de la synagogue, dans la matinée du samedi 28 janvier, des enfants se sont réunis. En contrebas, dans la rue où a eu lieu l’attaque, les habitants se sont également rassemblés avec les fidèles. "J’étais là, il m’a tiré dessus, je me suis enfui et il a tiré sur la fenêtre", raconte un rescapé. L’auteur de l’attaque a attendu dans sa voiture la fin de la prière pour sortir son arme et tirer.



Le terroriste a été abattu

"La seule chose qu’on sache du terroriste, c’est qu’il a 21 ans et qu’il est de Jérusalem-Est", rapporte Dean Elsdunne, porte-parole de la police israélienne. L’assaillant a été abattu par la police alors qu’il tentait de s’enfuir. Dans la nuit, le Premier ministre israélien s’est rendu sur les lieux de l’attaque et a demandé aux Israéliens de ne pas se faire justice eux-mêmes. L’attaque est intervenue après une opération d’ampleur de l’armée israélienne en Cisjordanie.