Animaux : trois entreprises condamnées pour avoir proposé des sorties en mer avec les dauphins

Trois entrepreneurs de la Côte d'Azur, qui proposaient des sorties en mer pour nager avec les dauphins, ont été condamnés à payer près de 27 000 euros d'amende. Depuis 2021, approcher des dauphins à moins de 100 mètres et nager avec eux est interdit dans certaines zones du littoral français.

S’approcher au plus près des dauphins tous les étés sur la Côte-d’Azur moyennant 300 euros par personne, c’est le genre de sortie que proposaient des entreprises aux vacanciers pour observer et nager avec les cétacés. Mais depuis un arrêté ministériel de 2020, il est interdit de naviguer à moins de 100 mères d’un dauphin. Pour ne pas avoir respecté l’interdiction, trois entreprises ont été condamnées par la justice.



"Une décision injuste"

Les entreprises devront s’acquitter de près de 27 000 euros d’amende et 4 500 euros de dommages et intérêts. "En 20 ans d’activité, nous n’avons jamais touché, ni bien sûr blessé ni les dauphins, ni les clients. Pour moi, c’est une décision injuste", déclare Martial Fremont, entrepreneur condamné. La décision était attendue par France Nature Environnement, à l’origine de la plainte, et par des scientifiques regroupés dans une association de protection des cétacés.