Conflit israélo-palestinien : un nouvel embrasement ?

Moins de 24 heures après l’attentat qui a eu lieu dans une synagogue, une nouvelle fusillade a fait deux blessés, samedi 28 janvier. En direct de Jérusalem, nous retrouvons la journaliste Agnès Vahramian qui dresse un bilan de la situation.

Que savons-nous sur la nouvelle attaque qui a eu lieu, moins de 24 heures après l’attentat d’une synagogue à Jérusalem (Israël) ? "Nous savons que l’auteur palestinien avait 13 ans, c’est donc un adolescent qui a tiré à l’arme à feu ce matin", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, en direct depuis Jérusalem, samedi 28 janvier.



L’autorité semble ne plus rien contrôler

Tout le pays est donc en état d’alerte, mais il est pour l’heure impossible de déterminer si la situation va enclencher une troisième révolte palestinienne. "Il y a deux choses qui peuvent beaucoup changer la situation : c’est la dureté du gouvernement Netanyahu et de ses alliés ultra-nationalistes et puis aussi la déliquescence de l’autorité palestinienne qui semble ne plus rien contrôler", ajoute la journaliste.