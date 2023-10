Guerre entre le Hamas et Israël : les chiffres des victimes des bombardements à Gaza sont-ils fiables ?

Durée de la vidéo : 2 min

Cette guerre est aussi une guerre de communication. S’agissant du bilan humain, côté gazaoui, plus de 7 300 morts selon les derniers chiffres du Hamas. La certitude, c’est que les victimes sont très nombreuses, mais combien exactement ? Enquête.

De la bande de Gaza fermée à la plupart des médias et des observateurs internationaux, ce sont les images qui nous parviennent depuis 20 jours. Celles de frappes meurtrières, de corps alignés, de familles éplorées. Des images choc, et un chiffre : 7 326 Palestiniens morts. Un chiffre fourni par une seule source, le ministère de la Santé du Hamas. Un bilan remis en doute par les Etats-Unis. Ce qui a cristallisé la défiance, c’est sans doute la controverse autour de cet hôpital à Gaza, frappé le 17 octobre.

Aucune information sur les causes de la mort

Dans la nuit, le ministère gazaoui annonce près de 500 morts. L’information est reprise par des nombreux médias. Au matin, les images révèlent que c’est surtout le parking qui a été touché. Les services américains tablent sur 100 à 300 victimes maximum. Pour tenter de regagner en crédibilité, le Hamas a publié, jeudi 26 octobre, un document de plus de 200 pages, avec le nom, le sexe et l’âge de plus de 6 000 personnes, décédées et identifiées. 41% sont des enfants. Mais aucune information n’est publiée sur les causes de la mort, ni même sur la proportion de combattants parmi les personnes tuées. Et les associations humanitaires ne sont pas capables de confirmer ou non ces données.