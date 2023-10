Tourisme : quelles innovations technologiques pour des croisières écologiques ?

Durée de la vidéo : 1 min

L’Organisation maritime internationale exigera la neutralité carbone en 2050. À quoi ressembleront donc les bateaux de croisière de demain ? Éléments de réponse avec Noé Poitevin.

Le navire Euribia, "331 mètres de longueur, est construit par le géant du secteur MSC, et en mai dernier, à en croire la compagnie, ce paquebot a réalisé la toute première croisière zéro émissions nettes du monde", indique Noé Poitevin, vendredi 27 octobre, sur le plateau du 20 Heures de France 2. "MSC mise sur un carburant spécial, le bio GNL (pour Gaz naturel liquide). Il évite quasiment toutes les émissions de soufre et d’azote et permet de réduire de 20% celles de CO2", décrit le journaliste.

Ponant, le bateau du futur ?

Une bonne nouvelle a priori, "en apparence", souligne Noé Poitevin. "Un carburant plus vert que les autres mais en réalité bien plus polluant, car composé en grande partie de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement jusqu’à 80 fois supérieur à celui du CO2", indique le journaliste. Que peut-on faire de plus vertueux ? "Le bateau du futur c’est peut-être un voilier XXL, imaginé par une compagnie française, c’est Ponant. Il devrait voir le jour d’ici 2030. Objectif : zéro émission de carbone", précise Noé Poitevin.