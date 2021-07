Affaire Pegasus : le ministre israélien de la Défense de passage à Paris

C’était une visite très attendue durant laquelle de nombreuses questions ont été abordées. Mercredi 28 juillet, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, était à Paris. Il a notamment évoqué "dans quelle mesure Israël était au courant du possible espionnage des téléphones de l’équipe gouvernementale en 2019, du président Emmanuel Macron, de son Premier ministre et d’une quinzaine de membres du gouvernement de l’époque, et finalement de quoi et jusqu’où Tel-Aviv était-elle au courant", détaille le journaliste de France 24 Xavier Chemisseur, en duplex dans le 23 heures de Franceinfo mercredi 28 juillet.

Plusieurs dossiers évoqués

Outre l’affaire Pegasus, Benny Gantz a également pris le temps de discuter sur d’autres sujets très importants. Il a été "question de Gaza et de la situation dans la région. Rappelons que Benny Gantz a géré aussi les frappes contre Gaza il y a quelques mois. Au coeur des discussions aussi, il y avait le nucléaire iranien et l’avenir du Liban, pays voisin", ajoute Xavier Chemisseur.