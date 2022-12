Iran : une centaine de parlementaires français parrainent symboliquement des manifestants condamnés à mort

Cette initiative vise à médiatiser le sort de ces Iraniens et le durcissement de la répression du régime islamique.

Alors que les informations peinent à filtrer depuis l'Iran, le régime multiplie les condamnations à mort et les exécutions de manifestants. Plusieurs collectifs de défense des droits humains ont annoncé mardi 20 décembre une initiative pour mettre en lumière ce durcissement de la répression du mouvement de contestation : des parlementaires français vont parrainer symboliquement des condamnés à mort iraniens et médiatiser leurs histoires. Cent députés, sénateurs et eurodéputés se sont portés volontaires.

Avec ces parrainages, les parlementaires français veulent "visibiliser le sort macabre" des Iraniens condamnés à mort "pour avoir manifesté, chanté, ou posté contre le régime", ont souligné dans un communiqué les collectifs, rappelant que les condamnés "sont susceptibles de voir leur peine exécutée à tout moment". Au moins 26 personnes risquent d'être exécutées, selon Amnesy International.

L'objectif est de faire "un maximum de bruit pour mettre une pression diplomatique" et espérer "un sursis de ces exécutions", a déclaré à l'AFP l'avocate Chirinne Ardakani, membre du collectif Iran Justice. Depuis lundi, plusieurs de ces élus ont tweeté au sujet du prisonnier qu'ils parrainent. Des initiatives similaires ont été lancées dans d'autres pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, l'Australie et la Norvège.