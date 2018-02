VIDEO. Iran : une manifestante contre le voile se fait bousculer par un policier

On ne connaît pas le sort réservé à cette manifestante. Depuis fin décembre, une trentaine de manifestantes au moins ont été arrêtées à Téhéran pour avoir défié cette règle.

La scène est abondamment commentée sur les réseaux sociaux iraniens. En pleine rue, une jeune femme manifeste seule contre l'obligation du port du voile, quand un policier s'approche et la fait tomber de son estrade improvisée. La vidéo, tournée à la tombée de la nuit, semble avoir été prise rue Enghelab, une artère animée du centre de Téhéran, la capitale de l'Iran.

Sur ces images, on voit la femme juchée sur une armoire de voirie. Deux policiers lui ordonnent tour à tour de descendre, l'un de manière autoritaire, l'autre poliment. Mais celle-ci ne bouge pas et répond à plusieurs reprises d'une voix calme : "Dites-moi ce que je fais de mal et je descendrai." L'un des agents répond alors : "Perturbation de l'ordre public" et un attroupement se forme. Hors champ, un homme lance "Applaudissons-là !" – et l'on distingue quelques applaudissements.

Dans une deuxième séquence de la vidéo, tournée vraisemblablement à partir d'un téléphone, l'un des deux policiers se hisse au niveau de la femme et la pousse, la faisant tomber. "Où sont les droits de l'homme ?", s'indignent certaines passants. On ignore quel a été le sort de la jeune femme après cet incident.

Une trentaine de manifestantes arrêtées

Une première manifestante avait été arrêté rue Enghelab, fin décembre, pour le même motif. Depuis, quelques dizaines d'Iraniennes ont suivi son exemple. Certaines ont publié des photos d'elles dans la rue ou des parcs, tête nue, brandissant leur voile en signe de défi au bout d'une perche ou de leur bras levé.

En Iran, la loi impose aux femmes de sortir tête voilée et le corps couvert d'un vêtement ample plus ou moins long. Depuis fin décembre, une trentaine de manifestantes au moins ont été arrêtées à Téhéran pour avoir défié cette règle.