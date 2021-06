Iran : une élection présidentielle jouée d’avance ?

Dans les rues de Téhéran (Iran), on ne voit sur les affiches que le visage d’un candidat à l'élection présidentielle. Il s’agit de celui d’Ebrahim Raïssi, le candidat religieux ultra-conservateur. Il est le favori d’une élection que les autorités ont verrouillé. Le scrutin semble tellement joué d’avance qu’il n’y a pas foule, à l’un des rares rassemblements de ses soutiens.





“ Raïssi a l’autorité pour ramener l’ ordre ”



Bien visibles, les plus religieuses de ses partisanes, sont accompagnées de la future génération. Les quelques conservateurs qui acceptent de parler aux journalistes étrangers prônent un Iran fort. “Le président actuel a basé sa politique sur l’ouverture sur l'Occident et les Américains. Raïssi, lui, va recentrer notre politique sur notre force intérieure”, explique un soutien du candidat. “Le chaos règne actuellement en Iran et Raïssi a l’autorité pour ramener l’ordre”, ajoute un autre.