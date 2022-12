Iran : sous pression, le régime abolit la police des mœurs

En Iran, le régime a décidé d’abolir la police des mœurs, mise en cause dans la mort de la jeune Mahsa Amini.

La rue ne lâche rien depuis trois mois en Iran. Pour calmer la contestation, le procureur général, l’équivalent du ministre de la Justice, a fait une annonce inattendue dimanche 4 décembre. La police des mœurs devrait être supprimée. "La police des mœurs n’a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l’ont créée", a précisé Mohammad Jaafar Montazeri, procureur général d’Iran. Le rôle de cet organisme depuis 2006 est de faire respecter le code vestimentaire lors d’arrestation souvent violentes.

"Une très grande crise pour la république islamique d'Iran"

C’est cette même police qui avait arrêté la jeune Mahsa Amini en septembre dernier à Téhéran (Iran) pour avoir mal porté son voile. Sa mort, trois jours plus tard, avait déclenché un mouvement de contestation historique. "C’est une mobilisation sans précédent et une très grande crise pour la république islamique d'Iran, d’où ce stratagème pour dire aux occidentaux que l’on est souple", confie Mahnaz Shirali, sociologie et politologue iranienne. Les manifestants réclament, eux, la fin du régime.