Covid-19 : en Europe, la grande diversité des restrictions sanitaires

Certains pays européens ont conservé le port obligatoire du masque dans les transports en commun. Dans d’autres, toutes les mesures sanitaires ont été levées.

C’est une contrainte qui appartient au passé pour certains : le port du masque obligatoire. En Europe, cette mesure est adoptée au cas par cas selon les pays et les situations. Dans les transports en commun, ils ne sont que quelques-uns à maintenir le port du masque obligatoire, comme l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce ou la Lituanie, mais également Vienne, la capitale autrichienne.

Recrudescence de l’épidémie de Covid-19

Dans les établissements de santé, voire les pharmacies et les maisons de retraite, les pays européens sont en revanche plus nombreux à garder le port du masque obligatoire. En France, au Danemark et aux Pays-Bas, c’est le chef d’établissement qui décide ou non de l’imposer. Enfin, certains pays européens ont choisi d’abandonner complètement l’obligation du port du masque, simplement recommandé, contrairement à d’autres, ou toutes les mesures sanitaires ont été levées. Tous les pays ne sont pas touchés de la même manière par la recrudescence de l’épidémie de Covid-19.