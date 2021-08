Iran : les défis à relever pour Ebrahim Raïssi

L’Iran dispose d’un nouveau chef d’État : il s’agit d’Ebrahim Raïssi. Il a été élu avec presque 62% des voix dès le premier tour. Si certains se réjouissent de son arrivée au pouvoir, d’autres se méfient. "Il a l’air plus religieux que les autres. On pourrait en subir les conséquences. Déjà aujourd’hui on n’est pas libre de nos mouvements et ça va sûrement empirer", redoute une passante interrogée.

Des objectifs à atteindre

Ebrahim Raïssi a annoncé plusieurs objectifs à atteindre. Pour faire face à la crise économique, il a promis la création d’un million d’emplois chaque année. Il affirme aussi vouloir faire la chasse aux corrompus qui profitent du système. Le chef d’État a également deux autres objectifs à remplir pour son pays : relancer les pourparlers sur le nucléaire mais aussi trouver une solution pour lever les sanctions imposées notamment par les États-Unis.