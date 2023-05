Français détenus en Iran : Benjamin Brière et Bernard Phelan libérés

Deux Français ont retrouvé la liberté, vendredi 12 mai, après de longues négociations secrètes entre Téhéran et Paris. Benjamin Brière et Bernard Phelan étaient détenus arbitrairement en Iran, depuis sept mois pour l’un et près de trois ans pour l’autre. Retour sur la détention de ces deux otages et sur leur libération.

Deux hommes amaigris. Traces de perfusion sur le bras, mais sourire aux lèvres, les premières images des deux Français libérés sont bien loin de leurs visages vigoureux d’il y a quelques années. La détention en Iran a considérablement affaibli Benjamin Brière et Bernard Phelan. Ils ont posé le pied sur le territoire français dans la soirée du vendredi 12 mai, loin des caméras. Les deux hommes ont immédiatement été pris en charge par des ambulances. Quelques heures plus tôt, devant le Quai d’Orsay, la sœur de Benjamin Brière avait du mal à cacher son émotion. "Mes parents se sont effondrés en larmes. C’est la fin d’un énorme combat, d’une torture", résume Blandine Brière. Quatre autres Français sont toujours emprisonnés À 37 ans, Benjamin Brière vient de passer trois ans en prison de façon arbitraire. Le voyageur invétéré, qui était parti à l’aventure en van à travers l’Europe jusqu’en Iran, a été arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photos en drone dans un parc naturel. Il a été accusé d’espionnage, malgré ses protestations. Immense soulagement aussi de la famille de Bernard Phelan, un Franco-irlandais de 64 ans, dont la santé est très fragile. Il voyageait en tant que consultant de tour opérateur. Il a été détenu 200 jours, officiellement pour avoir transmis des informations à l’ennemi. La France les considérait comme des otages d’État. Deux Français sont donc désormais libres, mais quatre sont toujours emprisonnés, pour des raisons opaques, comme Louis Arnaud, un jeune touriste de 35 ans.