États-Unis : la situation sous contrôle à la frontière avec le Mexique, malgré la fin de l’article 42

Durant la crise du Covid-19, les États-Unis avaient mis en place une mesure visant à refouler tous les migrants entrant sur le sol américain. La levée de ce "Titre 42" faisait craindre au pays une soudaine vague migratoire venue du Mexique. Reportage sur place.

Minuit, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La border force, la police aux frontières, est aidée par des renforts de l’armée. Le "Titre 42", qui permettait d’expulser des migrants pour raisons sanitaires anti-Covid sans étudier leur dossier, n’est plus en vigueur. Certains redoutent une vague d’arrivées. Des migrants ont été arrêtés, et transportés vers un centre, où leur demande d’asile va être examinée.

Pas plus de migrants que d’habitude

Selon des agents sur place, leur nombre n’est pas plus élevé que d’habitude. Le "Titre 42" est remplacé par le "Titre 8", plus restrictif par certains aspects. À Ciudad Juárez, la ville frontalière au Mexique, une équipe de France télévisions a rencontré des femmes dans un refuge, venues du Nicaragua. Déjà refoulées une fois, elles craignent les nouvelles mesures. "Avant, avec le 'Titre 42', on pouvait tenter la traversée (…) autant qu’on voulait. Avec le 'Titre 8', si on est attrapée et expulsée une fois, on est interdit d’entrée du territoire américain pour cinq ans, et on risque la prison", déplore Diana O Campo.