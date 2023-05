Industrie : la bataille mondiale des batteries électriques

C. Tixier, L. Bazizin, C. Colnet, V. Bouffartigue, M. Mouamma, A. Beruel, S. Fel, J. Defurne, B. Pozzo, C. Canestraro

La vallée française de la batterie électrique se situe dans les Hauts-de-France. Si la Chine reste le leader incontesté du secteur, les États-Unis et l’Europe comptent bien passer à la vitesse supérieure.

Plus de 30 millions de véhicules électriques seront en circulation en Europe d’ici 2030. C’est autant de batteries à fabriquer. La Chine accapare 77% du marché, tandis que l’Union européenne ne fabrique plus que 14% des batteries dans le monde, et seulement 6% pour les États-Unis. Le président, Joe Biden, a réagi en proposant des aides. "Ils mettent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de subventions pour attirer ces investissements", explique Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’observatoire Cetelem.

Une trentaine de projets d’usines de batteries lancés en Europe

En Europe, une trentaine de projets d’usines de batteries a été lancé, dont quatre en France : deux à Dunkerque (Nord), une à Douai et une à Douvrin (Pas-de-Calais). La France veut sécuriser ses approvisionnements, et maitriser les prix. La batterie représente en effet jusqu’à 40% du coût d’une voiture électrique. Reste un problème de taille : l’accès au lithium, indispensable aux batteries. Le métal est principalement extrait en Australie. D’autres réserves, peu exploitées, se trouvent en Amérique du Sud. La Chine contrôle le marché, en raffinant 60% du lithium.