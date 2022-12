Indonésie : le volcan Semeru se réveille et provoque le chaos

Un an après sa dernière éruption, le volcan Semeru (Indonésie) s’est à nouveau réveillé. Un épais nuage de cendres a forcé certains habitants à fuir dans la précipitation.

Le Semeru s’est réveillé. Un nuage de fumée impressionnant de loin et terrifiant de près. Dans un village au pied du volcan, situé en Indonésie, des scènes de panique. L’air est irrespirable et les habitants se cachent où ils le peuvent. “Il y a de la cendre volcanique partout, on ne voit rien c’est le chaos”, explique Heri Susanto, pour qui le plus important est de fuir au plus vite et de sauver sa famille.

51 morts dans l’éruption de 2021

Une éruption qui intervient un an jour pour jour après la précédente. Le 4 décembre 2021, l’éruption du volcan avait fait 51 morts. Cette fois, le nuage est monté à plus de 1 500 mètres au-dessus du sol et la mousson a aggravé l'éruption. La pluie additionnée à la lave avait contribuer à créer une nuée ardente, ravageant tout sur son passage. “Tout ce que je possédais a été détruit, même mes outils de menuiserie (...) Tout a été englouti”, constate amèrement Muhammed Latif.