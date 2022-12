Guerre en Ukraine : la mer Baltique au centre des tensions

Point stratégique et frontière symbolique entre la Russie et l’OTAN, la mer Baltique est au cœur des attentions depuis le début de la guerre en Ukraine. La surveillance française s’y est intensifiée.

Un bateau de la marine française, Le Chevalier Paul, a accosté sur le port d’Helsinki (Finlande) et s’apprête à partir en mission. Les 200 membres d’équipage de la frégate anti-aérienne vont partir pour une mission de quatre jours en plein cœur de la mer Baltique et ils seront à portée de tir d’un éventuel missile russe. Cette région représente un intérêt majeur. "On est en mer Baltique, on est dans presque un lac avec deux accès à la haute mer russe (…) et donc on est dans une zone de friction potentielle", estime le capitaine de vaisseau, Anthony Branchereau.

Des avions russes survolent les navires

Deux avions russes ont survolé la frégate à très basse altitude et n’ont pas répondu aux appels radio alors que le bateau se situait au large de la Pologne. Ce genre d'incident est considéré comme dangereux par l’OTAN. Une nouvelle alerte sonne lorsqu’un autre avion russe survole à nouveau le navire. À l’intérieur du bateau, tous les marins sont sur le qui-vive. D’autres exercices sont également menés avec des pays alliés.