Reportage "Vous pouvez nous appeler les soldats du BJP" : en Inde, des fidèles du parti de Narendra Modi courtisent les jeunes avant les élections législatives

L'Inde et ses 970 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de vendredi 19 avril pour choisir leurs députés. Le scrutin va s'étaler sur six semaines. Au pouvoir depuis 2014, l'actuel Premier ministre Narendra Modi brigue un troisième mandat. Pour cela, il peut compter sur une armée de jeunes volontaires, qui ciblent la jeunesse du pays.

à lire aussi Inde : une journaliste française menacée d'expulsion quitte le pays

Devant des bénévoles du Parti du peuple indien (BJP), une petite troupe de théâtre fait l'éloge de Narendra Modi, l'omniprésent Premier ministre qui revendique un discours nationaliste et populiste. Une façon quelque peu décalée de motiver les troupes dans ce pays ultra-connecté où 800 millions de personnes utilisent Internet.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, les volontaires du BJP ont bien intégré que les moins de 25 ans représentaient 40% de la population indienne. "Nous utilisons les réseaux sociaux pour promouvoir le BJP : Instagram, Facebook et toutes les autres plateformes, comme YouTube, etc... WhatsApp nous sert à diffuser les informations sur les événements que nous organisons ces prochains jours."

QR codes et armée idéologique

Parmi les nouveautés de cette campagne, un QR code est destiné à celles et ceux qui vont voter pour la première fois. "Nous avons mis ce code dans différents endroits de Delhi, dans les toilettes, les stations de métro, près des écoles et des universités. On le scanne et vous obtenez toutes les réalisations que Narendra Modi a faites ces neuf ou dix dernières années."

Le bilan économique de Modi, au pouvoir depuis 2014, est le principal argument que son équipe met en œuvre, comme sa personnalité connue internationalement.

"Monsieur Modi est une personne formidable, c'est un grand leader, le plus grand dirigeant du monde. Et l'Inde est maintenant un pays en pleine croissance." Un bénévole du BJP à franceinfo

Et chaque bénévole se considère comme membre à part entière d'une armée idéologique. "Vous pouvez nous appeler les soldats du BJP, ajoute l'un d'entre eux. Nous croyons en l'idéologie de Modi. Nous considérons notre pays comme notre mère. Pour nous, le progrès de notre pays passe avant tout. Nous nous sommes plus développés en dix ans qu'au cours des 70 dernières années."

Pas un mot en revanche sur le chômage qui frappe durement les jeunes diplômés, ni sur le creusement des inégalités. Et encore moins sur le discours nationaliste hindou de plus en plus assumé par l'actuel Premier ministre et ses disciples.