Inde : une journaliste française menacée d'expulsion quitte le pays

(PIYAL BHATTACHARJEE / THE TIMES OF INDIA / AFP)

Vanessa Dougnac, journaliste française basée en Inde depuis 2001, annonce, vendredi 16 février, son départ du pays après avoir été menacée d'expulsion pour des reportages jugés "malveillants et critiques" par les autorités. Selon les observateurs, la liberté de la presse dans la plus grande démocratie du monde est de plus en plus menacée, les journalistes abordant des sujets sensibles étant souvent tancés par le gouvernement.

Vanessa Dougnac collabore à plusieurs publications francophones, dont l'hebdomadaire Le Point. Le ministère de l'Intérieur lui avait envoyé le mois dernier une notification affirmant que son travail était "contraire" aux intérêts nationaux et qu'il avait provisoirement décidé d'annuler son permis de séjour permanent.

"Je ne peux pas continuer à vivre en Inde"

"Je n'ai pas choisi de partir", a commenté Vanessa Dougnac. Mais "je suis dans l'incapacité de travailler et j'ai été injustement accusée de porter atteinte aux intérêts de l'État. Il est devenu évident que je ne peux pas continuer à vivre en Inde", a expliqué l'intéressée dans un communiqué. Vanessa Dougnac, qui a un conjoint indien, a réalisé des reportages sur plusieurs sujets brûlants, notamment l'insurrection maoïste naxalite dans certaines régions rurales de l'Inde.

Le ministère indien de l'Intérieur l'accuse d'activités journalistiques "malveillantes et critiques" ayant créé une "perception biaisée de l'Inde". La journaliste française a contesté "toutes les allégations et imputations" formulées à son encontre. "L'Inde est ma maison, un pays que j'aime et respecte profondément, et je ne me suis jamais livrée à aucun acte préjudiciable aux intérêts indiens", avait-elle déclaré en réponse à la notification.