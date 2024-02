Inde : la barbe à papa rose interdite petit à petit, en raison de risques pour la santé

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

La barbe à papa, associée dans nos imaginaires à l’enfance et aux fêtes foraines, est vendue en Inde dans les gares, près des trains. Près des plages également : les vendeurs les accrochent par grappes, au bout d’un bâton, fixé à leur vélo par exemple. Mais dans un Etat du sud, le Tamil Nadu, des tests ont été menés, raconte le journal The Indian Express. Et de la rhodamine B a été retrouvée. C’est un colorant qui donne à la barbe à baba indienne une teinte très rose, presque rose fluo. C’est une substance qui sert dans l’industrie, le textile, les cosmétiques et les encres, dans la coloration du cuir ou du papier. Mais dans l'alimentaire, c'est dangereux, ont dit en substance les autorités locales.

Effets immédiats : mal d’estomac, démangeaisons, voire problèmes respiratoires. Et en cas de consommation sur la durée, les reins, le foie, les intestins peuvent être affectés avec un risque de cancer. La production et la vente de barbe à papa a donc été interdite dans cet Etat par le ministre de la Santé. Une décision similaire a été prise un peu avant dans le territoire de Pondichéry.

Inquiétude pour la barbe à baba française ?

La rhodamine B est interdite en Europe, rappelle la BBC. On ne peut pas en trouver, en théorie, dans les produits alimentaires. Mais en Inde, plusieurs autres Etats, alertés, sont en train de mener des tests. C'est le cas notamment de la région de Delhi.



Le but n’est pas, insiste le ministre de la Santé du Tamil Nadu, d’interdire à vie la barbe à papa. Mais de sensibiliser les vendeurs qui la fabriquent de manière souvent artisanale et qui utilisent ce colorant parce qu’il coûte moins cher, expliquent les média indiens. Les autorités disent aussi qu’elles feront attention à l’avenir, qu’une couleur trop rose fera office d’alerte, et que les barbes à papa qui seront vendues, dans le futur, devront être "sans couleur"… ou presque.