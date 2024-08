Incendies en Grèce : les soldats du feu peinent à contenir les flammes qui se rapprochent d'Athènes

Les incendies continuent de se répandre en Grèce et se rapprochent dangereusement d'Athènes. Pour lutter contre les flammes, 180 sapeurs-pompiers français ont été envoyés en renfort, lundi 12 août.

Un ciel rougi par les flammes. Scène apocalyptique au nord d'Athènes, en Grèce, où le feu s'étend sur plus de 40 km et menace les habitations. Plus de 7 000 personnes ont dû être évacuées, lundi 12 août. Sur le terrain, plus de 600 pompiers sont mobilisés, mais ils sont dépassés par l'ampleur du feu. Les soldats du feu italiens sont appuyés dans les airs par des hélicoptères et des avions qui tentent de freiner le brasier. Mais désormais, le feu est aux portes d'Athènes.

La France va envoyer 180 sapeurs-pompiers en Grèce

En quelques heures à peine, les images satellites montrent que le feu progresse à vive allure. En pleine nuit, la végétation s'est embrasée et de nombreux agriculteurs ont tout perdu. Forte chaleur et vent violent, toutes les conditions sont réunies pour faire progresser l'incendie. Lundi 12 août, la France a annoncé envoyer 180 sapeurs-pompiers en Grèce pour leur venir en aide.