Rugbymen français accusés de viol en Argentine : Hugo Auradou et Oscar Jegou remis en liberté

Hugo Auradou et Oscar Jegou, accusés de violences et de viol et inculpés en juillet dernier, ont été relaxés. Le manque de preuves et les contradictions dans le récit de la victime semblent donner raison aux rugbymen du XV de France.

Un peu plus d’un mois après leur arrestation, Hugo Auradou et Oscar Jegou vont pouvoir quitter leur résidence surveillée à Mendoza. « C’est une décision attendue, qui constitue une étape capitale vers la reconnaissance judiciaire de l’innocence », a déclaré Antoine Vey, l’avocat des sportifs. Inculpés de viol aggravé, il leur est interdit de quitter l’Argentine pendant que l’instruction se poursuit, et leur passeport a été retenu. Des contradictions dans le récit de la victime Dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, après un match entre le XV de France et l’Argentine, ils sont accusés d’avoir violé et brutalisé une femme dans leur chambre d’hôtel à Mendoza. Sur les images de surveillance de l’hôtel, la victime présumée est arrivée seule avec Hugo Auradou. Dans un message audio envoyé à une amie, elle détaille les séquelles physiques des violences qu’elle aurait subies. Le chauffeur de taxi qui l’a raccompagnée n’a rien remarqué d'anormal. Les contradictions dans le récit de la plaignante et le manque de preuves justifient la relaxation des deux rugbymen.

