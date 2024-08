Eurozapping : l'Europe tourne la page des Jeux olympiques

Comme chaque soir, le JT de 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 12 août.

En Allemagne, la fête olympique continue. Dixième au classement, avec 32 médailles dont 12 en or, les athlètes allemands ont été accueillis de manière triomphale à Cologne. Selon Luka Martens, champion olympique de natation pour l’Allemagne, la nuit a été courte mais les athlètes ont pu en profiter. Au Royaume-Uni, la BBC rapporte que ces jeux ont été spectaculaires.

L’Italie en musique, l’Espagne aurait pu mieux faire

En Italie, on a vibré au rythme des chansons avec le succès des volleyeuses sur l'air de "Ti amo" et de "Felicità" pour la médaille d’or du judo. En Espagne, les images de la cérémonie de clôture des jeux ont été utilisées pour ouvrir le journal. Quinzième avec 18 médailles dont cinq en or, les Espagnols savent qu’ils peuvent faire mieux et attendent les jeux de Los Angeles avec un esprit revanchard.