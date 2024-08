Guerre en Ukraine : l’incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijia est éteint

Un incendie a été signalé dans la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, située dans une zone annexée par l’armée russe. Si Kiev et Moscou se rejettent la faute, l’incendie semble avoir été éteint.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky accuse l'occupant russe d’avoir déclenché un incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijia. La réplique des autorités russes, qui ont annexé la région, est arrivée le matin du lundi 12 août et indique que l’incendie est maîtrisé. Moscou accuse Kiev d’être à l’origine de l’attaque. “De quelles négociations pouvons-nous parler avec des gens qui attaquent sans discernement des civils ou tentent de créer des menaces pour les installations nucléaires”, a déclaré Vladimir Poutine.

Une crainte de catastrophe nucléaire

L’Agence internationale de l’énergie atomique, qui compte du personnel sur place, assure ne pas avoir relevé d’impact sur la sûreté nucléaire, mais elle demande l’accès à la zone affectée et la tour de refroidissement afin de constater les dégâts. La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est occupée depuis mars 2022 par les Russes. Depuis avril, ses six réacteurs sont complètement à l’arrêt. Le site a été visé par des tirs et coupé du réseau électrique à plusieurs reprises.