Incendies en Grèce : les flammes sévissent encore dans plusieurs endroits du pays

Mardi 25 juillet, les Grecs ne s’en sortent pas face aux flammes. Des incendies continuent de ravager les terres sur certains territoires. Des habitants sont en colère, d’autres tentent d’aider à leur manière.

Depuis plus d’une semaine, les pompiers grecs sont sur le pont jour et nuit. Mardi 25 juillet, la pression ne redescend pas, les flammes continuent de progresser. Malgré 13 canadairs et une cinquantaine de véhicules, les soldats du feu n’arrivent pas à circonscrire les incendies. L’un d’eux confie qu’il ne serait pas contre avoir deux fois plus de moyens. Dans la matinée, ce sont les villageois présents qui sont intervenus les premiers.

Des critiques contre le gouvernement

Dans un chaos total, les volontaires ont déplié eux-mêmes la lance à incendie. Quelques pompiers ont fini par intervenir. D’autres ont déjà été appelé sur un autre versant de la colline. En effet, le feu sévit sur 20 kilomètres. Il est impossible d’être partout à la fois. C’est pourquoi certains habitants sont en colère. Ils critiquent le gouvernement. "Notre terre est en train de brûler", se désole l’un d’entre eux.