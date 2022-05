Europe : Emmanuel Macron et Olaf Scholz réaffirment leur soutien à l'Ukraine

Emmanuel Macron est à Berlin (Allemagne) lundi 9 mai. En duplex pour le 23h de Franceinfo, le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret, se trouve devant la Porte de Brandebourg, qui a été exceptionnellement aux couleurs de l'Ukraine. Il explique que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français ont envoyé un message symbolique. "Ils ont redit, je cite, 'leur plein et entier soutien à l'Ukraine'. Un message européen qu'ils ont souhaité envoyer aujourd'hui alors qu'à Moscou (Russie), Vladimir Poutine faisait son discours", indique le journaliste.

Une visite symbolique pour Emmanuel Macron

Quelques heures plus tôt lors d'une conférence de presse commune, "le chancelier allemand a dit qu'il trouvait, je cite, 'très intéressante' l'idée d'Emmanuel Macron d'une communauté politique européenne qui pourrait intégrer des pays comme l'Ukraine", rapporte Guillaume Daret. Le reporter ajoute que cette visite était "plus particulièrement symbolique pour le président français parce que c'était son tout premier déplacement à l'étranger depuis son investiture, ici à Berlin, comme le veut la tradition, pour réaffirmer l'importance de la relation franco-allemande. Même si, on l'a vu, il va falloir travailler un petit peu encore, il faut encore affermir évidemment ce couple franco-allemand entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz alors que pendant des années, le partenaire allemand a été incarné par Angela Merkel", explique-t-il.