Adhésion de l'Ukraine à l'UE : "On envoie un message indirect à Vladimir Poutine ", estime Pascale Jonanin, directrice générale de la fondation Robert Schuman

Durée de la vidéo : 7 min

Pascale Jonanin, directrice générale de la fondation Robert Schuman, est l'invitée du 19/20 info, mercredi 8 novembre, pour réagir à la décision de la Commission européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

"C'est une étape politique et géopolitique importante", souligne Pascale Jonanin, directrice générale de la fondation Robert Schuman, sur le plateau du 19/20 info, mercredi 8 novembre. Elle précise toutefois que "ce n'est pas demain, ni après-demain que l'Ukraine et d'autres vont adhérer à l'Union européenne. La Commission, aujourd'hui, et sa présidente, a fait, comme tous les ans, un rapport sur l'état des pays qui sont candidats".

Des pays tournés vers l'Occident

Pascale Jonanin explique également que ce sont les "chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent mi-décembre" qui décideront de l'adhésion ou non du pays à l'UE. Selon elle, "il y a une vraie volonté (de la part d'Ursula von der Lyen, la présidente de la Commission européenne) d'aider des pays, comme l'Ukraine et la Moldavie, qui ont le choix de se tourner vers l'Occident, les valeurs, la démocratie, et de couper un peu les ponts avec la Russie (…) On envoie un message indirect à Vladimir Poutine".