Réchauffement climatique : un sommet inédit pour sauver les pôles et les glaciers

Durée de la vidéo : 1 min

Ce mercredi 8 novembre, s'est ouvert à Paris le premier sommet consacré à la fonte des glaces, le "One Polar Summit". Le 19/20 info présente les principaux enjeux de ce rendez-vous.

En Antarctique, la température a augmenté de 3°C en 50 ans. Face à cette hausse, la fonte des glaces se poursuit à vitesse grand V, avec une première conséquence dramatique : l'élévation du niveau de la mer. Elle pourrait ainsi atteindre entre 30 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle. "Il y a une immense urgence, car on ne parle de quelques îles qui vont être submergées, on parle de 2 milliards de personnes, sur un total d'environ 7 à 8 en 2100, qui vont se retrouver, pour un milliard d'entre eux, sous l'eau. Et puis dans d'autres régions du monde, elles vont être privées d'eau", alerte Olivier Poivre D'Arvor, ambassadeur des pôles de la France.

Des fonds pour la recherche scientifique

Dans les Alpes, par exemple, 94 % des glaciers pourraient disparaître d'ici 2100. Une disparition accélérée par l'activité humaine. En Suisse, à quelques jours de la Coupe du monde de ski, d'importantes quantités de neige sont déplacées pour préparer les pistes. Le "One Polar Summit", qui a débuté mercredi 8 novembre à Paris, a notamment pour objectif de débloquer des fonds pour la recherche scientifique.