Suède : le stratagème du pays pour ne plus être confondu avec la Suisse

Durée de la vidéo : 1 min

Récemment, le président états-unien Joe Biden a confondu la Suède et la Suisse. Pour ce faire, le pays scandinave a décidé de mettre en ligne une vidéo pour expliquer la différence.

De prime abord, il est difficile de confondre le littoral suédois des montagnes suisses. Pour arrêter d'être confondu avec le pays du chocolat, l'Office de tourisme de l'état scandinave a souhaité remettre les pendules à l'heure à travers une campagne sur Internet.

Emma Peters se colle au jeu des différences

Dans cette vidéo, c'est Emma Peters, actrice suédoise, qui s'y colle. "Dirigeants et citoyens suisses, ceci est un message de la Suède. Il est temps de rendre la distinction entre nos deux Nations le plus clair possible", a-t-elle déclaré. Cela fait référence à la bourde de Joe Biden, président des États-Unis. Un États-unien sur deux ne sait pas différencier la Suède et la Suisse. Cette campagne pourrait donner des idées à d'autres pays.