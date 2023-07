Tunisie : le calvaire des migrants expulsés vers la Libye

1 200 migrants, majoritairement d'origine subsaharienne, ont été expulsés par la Tunisie vers la Libye, le 3 juillet dernier. Les conditions y sont très difficiles, et l'eau et la nourriture manquent.

Sur les images, une femme en pleurs tient son enfant sur les genoux. Ils sont bloqués depuis trois semaines dans un camp de fortune libyen pour migrants, à la frontière tunisienne. Sous plus de 40°C, les exilés n'ont aucun moyen de s'abriter du soleil et du vent. Pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, ils manquent cruellement d'eau et de nourriture.

"On est en train de mourir ici"

"On veut quitter cet endroit, on veut partir", supplie une femme, tandis qu'une autre prévient : "On est en train de mourir ici". 1 200 migrants ont été expulsés le 3 juillet dernier par les autorités tunisiennes. La plupart cherchaient à rejoindre l'île italienne de Lampedusa, à seulement 150 km de la Tunisie. "On revenait du travail et, sur le chemin du retour, ils ont attrapé des Noirs. On ne comprenait pas ce qui se passait, on s'est retrouvé dans ce désert avec notre petit garçon de deux ans", témoigne Fatima, migrante nigérienne expulsée en Libye depuis la Tunisie.