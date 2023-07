Niger : le général Tchiani, nouvel homme fort du pays après le coup d'État

Le général Tchiani s'impose comme le nouvel homme fort du Niger, après le putsch mené par cet ancien chef de la garde présidentielle. La dissolution des institutions a d'ores et déjà été annoncée.

Suite au coup d'État initié dans la semaine, le général Abdourahamane Tchiani est le nouvel homme fort du Niger. Chef de la garde présidentielle depuis 2011, personnage discret et décrit comme un homme de poigne, il a assuré que ses actions se justifiaient par "la dégradation de la situation sécuritaire" et "la mauvaise gouvernance économique et sociale".

Conflit entre le président et le chef de sa garde présidentielle

Selon l'entourage du président déchu, Mohamed Bazoum, ce coup d'État répond à d'autres motivations. "Ce qui a très directement conduit à la situation, c'est un conflit entre le président lui-même et le chef de sa garde présidentielle, le général Tchiani, qui avait été nommé par son prédécesseur", précise Niagalé Bagayoko, politologue et président de l'African Security Sector Networks. Une présence visiblement perçue comme un poids par le président Bazoum. Parmi les changements annoncés par les putschistes : la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions.