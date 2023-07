Tunisie : 789 corps de migrants repêchés au large du pays en six mois

Ces victimes sont en grande majorité des ressortissants d'Afrique subsaharienne, qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe.

Au moins "789 corps de migrants ont été repêchés en mer, dont 102 Tunisiens, les autres étant des étrangers et des personnes non identifiées", a déclaré jeudi 27 juillet le porte-parole de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebabli, qui précise que ces chiffres concernent la période du 1er janvier au 20 juin 2023. Le nombre de traversées de Méditerranée a grimpé en flèche ces dernières années, faisant de cette route l'une des plus dangereuses par ailleurs.

Sur cette même période, 34 290 migrants ont été interceptés et secourus, dont 30 587 ressortissants d'autres pays que la Tunisie, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, contre 9 217 personnes interceptées sur la même période en 2022 (dont 6 597 "étrangers"), a précisé le porte-parole. Les gardes-côtes tunisiens ont mené 1 310 opérations durant les six premiers mois de 2023, soit plus du double qu'en 2022, lorsque 607 opérations avaient été recensées.

La Tunisie, dont certaines portions du littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre régulièrement des départs de migrants. La pression migratoire y est un sujet inflammable, attisé au plus haut sommet de l'Etat.