Migration : des sauvetages de plus en plus nombreux et périlleux en Méditerranée

Durée de la vidéo : 2 min.

franceinfo

Article rédigé par R. Schapira, L. Pensa - franceinfo France Télévisions

Face aux naufrages de navires transportant des personnes migrantes, l'Italie doit opérer à des sauvetages de plus en plus nombreux, et souvent dangereux. Une fois arrivés sur place, les exilés sont hébergés dans des centres saturés.

Depuis deux jours, 47 migrants, à la dérive, attendent désespérément les secours, dimanche 12 mars. Un navire de commerce les surveille, sans moyen de les remonter à bord. L'embarcation se trouve au beau milieu des eaux internationales, entre la Libye et l'Italie. Chaque pays attend de l'autre qu'il intervienne. Selon les ONG, plusieurs dizaines de migrants auraient trouvé la mort. Samedi 11 mars, une opération de sauvetage hors norme a été déployée au large de l'Italie pour secourir 1 350 migrants en même temps, dans des conditions météorologiques très difficiles. Des centres de naufragés saturés Des moyens exceptionnels, déployés 15 jours après le naufrage de Cutro (Italie), qui a fait au moins 79 victimes. Depuis le mois de janvier, l'Italie constate un nombre d'arrivées trois fois plus important que l'an dernier, avec des sauvetages toujours plus périlleux. La plupart des naufragés seront ensuite hébergés temporairement dans des centres dédiés. Depuis trois jours, celui de l'île de Lampedusa (Italie) est totalement saturé, avec 5 000 personnes accueillies pour seulement 400 places.