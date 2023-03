Catastrophe ferroviaire en Grèce : la rue continue de réclamer des comptes au gouvernement

Alors qu'une tragique collision de trains a coûté la vie à 57 personnes, le 28 février dernier en Grèce, des milliers de personnes se sont à nouveau réunies pour réclamer des comptes au gouvernement et exiger la modernisation des infrastructures ferroviaires du pays.

Sous les fenêtres du Parlement grec, la place Syntagma, à Athènes, une foule compacte et en colère s'est rassemblée, dimanche 12 mars. 12 000 personnes sont à nouveau sorties dans les rues de la capitale grecque pour mettre la pression sur le gouvernement, jugé responsable de la pire tragédie ferroviaire qu'ait connu le pays. "C'était une voie ferrée de la mort, ils le savaient et n'ont rien fait. Ils n'ont pris aucune mesure et ont tué 57 personnes", s'indigne une manifestante.

Les syndicats alertent depuis longtemps

Le 28 février, la collision entre deux trains qui roulaient sur la même voie, entre Athènes et Thessalonique, a tué de nombreux étudiants. Quatre responsables des chemins de fer sont poursuivis à la suite de l'accident, qui a mis en lumière les problèmes chroniques du réseau ferroviaire grec. Les syndicats alertent depuis longtemps sur le manque de personnel sur les chemins de fer et les retards pris dans la modernisation des systèmes de sécurité.