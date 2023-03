Environnement : en Vendée, des bénévoles travaillent à nettoyer les plages des déchets en plastique

Sur les plages des Sables d'Olonne, en Vendée, des bénévoles s'attèlent à ramasser les déchets. Un travail fastidieux, en particulier lorsqu'il s'agit de récupérer les petites billes de plastique qui polluent ces zones.

Tels des explorateurs, ils ont bravé la brume et le froid, à la recherche de déchets échoués sur les plages des Sables d’Olonne (Vendée). Leur ennemi numéro un est le plastique. "C’est plein de petites billes, en fait, et c’est difficile à attraper", commente un bénévole. D’après les associations environnementales, en Europe chaque année, 160 000 de ces plastiques se retrouvent dans les océans, un véritable fléau.

Un cheval comme médiateur

Les plastiques ne sont pas toujours recyclables et très difficiles à ramasser. Vincent et son fidèle compagnon, César, un cheval, apportent ainsi un soutien logistique. "Le cheval est très médiateur, il amène à porter attention à la vie, c’est ce dont on devrait toujours parler", pense Vincent Pipaud, responsable du ramassage. La plage est une zone Natura 2000. Entre mi-mars et mi-juin, il faut préserver les espèces en période de nidification.