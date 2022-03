"Il faut armer les Ukrainiens." Philippe Juvin a affirmé qu'il fallait aider Kiev à se défendre face à l'invasion russe, lundi 7 mars, dans l'émission "Votre instant politique" de la chaîne franceinfo. Le maire LR de La Garenne-Colombes, chef du service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou et conseiller de Valérie Pécresse, est revenu sur la décision de l'Union européenne de soutenir militairement Kiev.

Les Occidentaux livrent de nombreuses armes et munitions à destination des troupes ukrainiennes, via la base polonaise de Jaroslaw. "On ne va pas leur donner des chars pour envahir la Russie, a déclaré Philippe Juvin. Des armes anti-aériennes, des armes anti-char... C'est ce qui est déjà livré par les Occidentaux."

Le conseiller de Valérie Pécresse s'est en revanche opposé à une "intervention sur le terrain". "Nous n'allons pas nous trouver avec des soldats français en face de soldats russes, il n'en est pas question, a-t-il martelé. Mais il faut faire très attention parce que l'Ukraine a une frontière commune avec l'UE, donc avec nous, et des incidents à la frontière peuvent arriver très rapidement. Valérie Pécresse veut qu'on aide les Ukrainiens à se défendre avec les armes qu'ils n'ont pas."