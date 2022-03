DIRECT. Guerre en Ukraine : l'ONU réclame des "couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités"

#UKRAINE L'état-major ukrainien affirme ce matin que l'armée russe a subi des pertes et a dû battre en retraite en tentant de prendre Izioum, une ville de l'est de l'Ukraine, proche du Donbass. Il accuse la Russie d'avoir bombardé des infrastructures civiles. L'Ukraine accuse par ailleurs la Russie de continuer à déployer de nouveaux soldats à Kiev, Marioupol et Kharkiv.