Carte Guerre en Ukraine : visualisez où se sont réfugiés les 660 000 civils ukrainiens qui ont franchi la frontière

Lancée le 24 février par l'armée russe, l'offensive en Ukraine a provoqué le déplacement de plusieurs centaines de milliers d'habitants. La Pologne et la Hongrie accueillent à elles seules plus de la moitié des réfugiés.

En moins de six jours, la guerre en Ukraine a fait déjà plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays, tandis que 660 000 autres civils ont afflué vers les pays voisins. C'est ce qu'a annoncé l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), mardi 1er mars. La plupart de ces réfugiés ont fui vers la Pologne et la Hongrie voisines, d'après des données publiées par l'UNHCR le 28 février. Franceinfo recense sur cette carte les déplacements de la population ukrainienne fuyant les troupes russes.

Carte des pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens, au 28 février 2022. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Dans le détail, la Pologne a déjà accueilli 281 300 réfugiés, la Hongrie 93 938, la Moldavie 38 388, la Roumanie 34 361 et la Slovaquie 30 000. D'après l'UNHCR, à peine plus de 300 personnes se sont réfugiées en Biélorussie, pays allié de Moscou depuis lequel l'armée russe a lancé son offensive la semaine dernière. A ce jour, le nombre d'Ukrainiens réfugiés en France n'est pas connu, mais 40 759 civils ont rejoint une autre destination que les Etats frontaliers listés ci-dessus.

En plus de ceux qui ont fui le pays, l'ONU insiste sur le million de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine du fait de l'invasion russe. "Il y a eu beaucoup d'attention sur ceux qui fuient vers les pays voisins, mais il est important de rappeler que la plupart des gens affectés se trouvent en Ukraine", a déclaré Karolina Lindholm Billing, la responsable de l'UNHCR pour l'Ukraine.

Un besoin humanitaire "incommensurable"

"Nous n'avons pas encore de chiffre sûr concernant le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, mais nous estimons qu'un million de personnes ont fui à l'intérieur du pays ou se trouvent actuellement dans un train, un bus ou une voiture pour tenter de se mettre en sécurité", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse en ligne organisée par gouvernement suédois sur la crise humanitaire en Ukraine.

Moins d'une semaine après le début de la guerre, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés s'efforce de renforcer son aide à l'intérieur du pays pour répondre au "besoin humanitaire incommensurable", a appuyé la porte-parole, citant notamment le besoin de loger ou de nourrir les déplacés.