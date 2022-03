DIRECT. Guerre en Ukraine : de fortes explosions entendues dans le centre de Kiev mardi matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français. Il prend largement la première place, devant devant le système de santé, l'environnement ou l'immigration, d'après un sondage Ipsos Sopra-Steria publié par France Inter le 23 janvier. Sans surprise, les prétendants à l'Elysée ont multiplié les propositions pour essayer d'améliorer la situation économique des ménages. Nous les résumons dans cet article.







: Franceinfo consacre sa matinée à une thématique qui préoccupe grandement les Français : le pouvoir d'achat. Jusqu'où ira cette hausse du prix des carburants ? La remise à la pompe de 15 centimes d'euros par litre annoncée par le gouvernement vous paraît-elle suffisante ? Les pétroliers et les distributeurs doivent-ils aussi faire un effort et accorder une remise ?



: Du jamais vu depuis deux ans. La Chine dit avoir recensé 5 280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Si ces chiffres restent modestes en comparaison des bilans enregistrés ailleurs dans le monde, ils sont élevés pour la Chine qui n'a comptabilisé qu'environ 120 000 cas de Covid depuis le début de l'épidémie, dont 4636 mortels.

: "J'ai travaillé pour Pervy Kanal ces dernières années, faisant de la propagande pour le Kremlin. J'en ai très honte aujourd'hui", a déclaré la productrice Marina Ovsiannikova dans une vidéo enregistrée peu avant son geste en plateau. "J'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision, honte d'avoir permis que le peuple russe soit 'zombifié'", a-t-elle ajouté.

: "Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment ici." La séquence a marqué la soirée d'hier et risque de marquer la journée. Sur le plateau de "Vremia" ("le temps"), le principal programme d'information du soir de la plus puissante chaîne télévisée de Russie (Pervy Kanal), une femme a brandi une pancarte derrière la présentatrice. Cette femme s'appelle Marina Ovsiannikova. C'est une productrice de la chaîne. Elle a été arrêtée, et ses avocats disent ne pas avoir de ses nouvelles.







: Les combats s'intensifient à Kiev depuis plusieurs jours, comme un peu partout en Ukraine, notamment à Marioupol et Mykolaïv. Au 20e jour de l'invasion russe, les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine doivent reprendre aujourd'hui.

: Au moins trois puissantes explosions ont été entendues, ce matin, dans le centre de Kiev. Leur origine n'est pas encore connue. Aucune source officielle n'a fait de déclaration. Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense anti-aérienne.

: Les départements du Tarn et de la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange pour des risques liés aux vents violents. Ce vent va se maintenir "une grande partie de cette journée de mardi avec des vitesses moyennes pouvant atteindre ou dépasser 60 km/h et des rafales de 90 à 110 km/h sur le Midi Toulousain, 100 à 120 km/h sur le Lauragais et le Pays Castrais, voire localement un peu plus", prévient Météo France.







: Faisons un premier rappel des principaux titres :



• Après une journée de discussions difficiles, les pourparlers entre Kiev et Moscou doivent reprendre tout à l'heure. Sur le terrain, les combats se poursuivent. De fortes explosions ont été entendues ce matin à Kiev, la capitale. Leur origine n'est pas encore connue.



• La Chine a fait état de 5 280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020. C'est également plus du double du chiffre annoncé hier.



• Emmanuel Macron donne rendez-vous jeudi après-midi. Selon nos informations, le président-candidat présentera son projet lors d'une conférence de presse. Elle se tiendra aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).



• Le Tarn et la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange pour des risques liés aux vents violents.

