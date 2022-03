Emmanuel Macron propose d'accorder l'asile à la journaliste russe qui a brandi une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine

"Nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire". Le président et candidat Emmanuel Macron a annoncé que la France va proposer l'asile à la journaliste russe Marina Ovsiannikova, arrêtée mardi après avoir brandi une pancarte dénonçant l'invasion de l'Ukraine lors d'un journal télévisé, mardi 15 mars, lors de sa visite du centre de réfugiés ukrainiens de La Pommeraye (Maine-et-Loire). Il a également dit vouloir "proposer cette solution" à Vladimir Poutine lors de leur prochain entretien.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

"Je veux remercier l'ensemble des associations qui, en France, œuvrent aujourd'hui pour accueillir les réfugiés venant d'Ukraine", a déclaré le candidat à sa réélection. "Ces femmes et ces hommes fuient à travers l'Europe et je sais que notre devoir est de pouvoir les accueillir et les protéger dans les meilleures conditions possibles", a-t-il ajouté.

La France en capacité d'accueillir "au moins 100 000 Ukrainiens"

Emmanuel Macron a aussi précisé que la France est "en situation d'accueillir au moins 100 000 Ukrainiens", et s'est notamment engagé auprès de la Moldavie à accueillir une partie des réfugiés qui s'y trouvent. Pour rappel, près de 340 000 personnes sont arrivées dans ce pays de 2,7 millions d'habitants depuis le 24 février, bien qu'une partie aient depuis gagné la Roumanie.

Durant la séquence de questions posées par les journalistes, Emmanuel Macron a balayé l'une d'elles concernant l'enquête du site Disclose, qui révélait mardi que des entreprises françaises avaient continué de livrer du matériel militaire à la Russie ces dernières années. Il ne s'agit que de "fin de contrat", argumente Emmanuel Macron, rappelant que la France a respecté l'interdiction de conclure de nouveaux contrats décidée par l'UE en 2014.