DIRECT. Guerre en Ukraine : L'armée russe continue de bombarder plusieurs villes et resserre l'étau sur Kiev

Ce qu'il faut savoir

La Russie ne relâche pas la pression. L'armée russe poursuit tous azimuts son invasion de l'Ukraine lundi 7 mars, bombardant Kharkiv, la deuxième ville du pays et d'autres comme Tchernihiv au Nord, Soumy au Nord-Est ou encore Mikolaïv au Sud. Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tchernihiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et "accumulent leurs ressources pour lancer un assaut" sur Kiev. Suivez notre direct.

L'armée russe se rapproche de Kiev. D'intenses combats ont lieu dans la périphérie de la capitale, selon l'administration régionale ukrainienne, notamment autour de la route menant à Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), ainsi qu'à Tchernihiv (150 km au nord de la capitale). Dans la capitale, l'armée ukrainienne se tenait prête à détruire le dernier pont reliant la ville à son arrière-pays à l'ouest pour freiner la progression des chars russes. "Si nous recevons l’ordre d’en haut, ou si nous voyons les Russes avancer, nous le ferons sauter… avec le plus grand nombre de chars ennemis possible », a déclaré à l’AFP le sergent « Casper », d’une unité de volontaires ukrainiens.

Nouvelle séance de négociations prévue. Négociateurs russes et ukrainiens doivent se retrouver une troisième fois lundi. Mais les espoirs de succès sont minces, Vladimir Poutine ayant posé comme condition préalable à tout dialogue l'acceptation par Kiev de toutes les exigences de Moscou, notamment la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays. Les deux sessions précédentes de pourparlers avaient toutefois abouti à un accord sur la mise en place de "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils.

Zelensky promet de traquer tous les responsables. Dans une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky promet "de punir "ous ceux qui ont commis des atrocités dans cette guerre". Il dénonce également le "sentiment d’impunité des envahisseurs". "L’audace de l’agresseur est un signal clair à l’Occident que les sanctions contre la Russie ne suffisent pas", assure-t-il.