"Soit la diplomatie, soit la guerre totale." Après François Hollande, c'est l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vendredi 25 février, après sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée.

Pour l'ex-chef de l'Etat, qui a "approuvé" les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron dans les semaines qui ont précédé l'offensive, "la seule voie possible, c'est la diplomatie", car "aucun peuple à travers le monde" ne peut souhaiter "la guerre totale". "Personne ne le fera à la place de la France", a-t-il ajouté.

Il a aussi déclaré que cette crise serait l'occasion de "faire preuve d'imagination" pour repenser les institutions internationales, qui selon lui ne fonctionnent plus : l'Otan, le G7 et le G20 "ne fonctionnent pas", et l'ONU "oscille entre apathie et immobilisme". "Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle", a-t-il conclu.