Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'invasion russe lancée par Vladimir Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, a lancé, dans la nuit du mercredi 23 à jeudi 24 février, une "opération militaire" en Ukraine. De puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, dont Kiev, la capitale. C'est le début d'une "invasion de grande ampleur de la Russie", a annoncé jeudi sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Cette opération vise à "détruire l'Etat ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation", a renchéri son ministère.

La Russie prétend "dénazifier" l'Ukraine

Dans une déclaration publiée à l'aube, Vladimir Poutine a déclaré s'efforcer "d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", assurant pour cela ne pas avoir "dans [ses] plans une occupation des territoires ukrainiens". "Nous ne comptons imposer rien par la force à personne", a-t-il affirmé, appelant les militaires ukrainiens "à déposer les armes".

Peu de temps après, l'autocrate russe a donné le signal des hostilités en lançant une invasion de l'Ukraine, avec des frappes aériennes à travers le pays, notamment à Kiev.

Des forces terrestres russes sont également entrées sur le territoire ukrainien, depuis le nord, l'est et la Crimée annexée. "Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tchernigov [Nord, frontière biélorusse], Soumy [Nord-Est, frontière russe], Louhansk et Kharkiv [Est, frontière russe]" par le point de passage entre la péninsule et la partie continentale de l'Ukraine, ont précisé les gardes-frontières en publiant une vidéo sur laquelle on voit des véhiculés marqués de la lettre "Z".

Moscou a aussi suspendu la navigation dans les eaux de la mer d'Azov, "depuis 4 heures du matin [2 heures, heure française] jusqu'à nouvel ordre", a souligné l'agence maritime russe Rosmorretchflot, citée par Interfax.

L'armée russe qui, selon des agences de presse russes, vise les sites militaires ukrainiens avec des "armes de haute précision", a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens et mis "hors service" les bases aériennes à travers le pays, sans donner plus de détails. Elle a aussi annoncé que les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont réalisé des gains territoriaux face à l'armée ukrainienne. Mais au final, c'est toute l'Ukraine qui est visée.

Des pertes humaines des deux côtés

Kiev affirme avoir tué une cinquantaine d'"occupants russes près de la localité de Chtchastia", dans l'est de l'Ukraine, a assuré l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué. Le terme "d'occupant russe" peut désigner tant des soldats que des combattants séparatistes prorusses. L'Ukraine précise aussi avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes.

Cependant, le gouvernement ukrainien déplore la mort d'au moins 40 soldats et d'une dizaine de civils tués aux premières heures de l'invasion russe, a annoncé un conseiller de la présidence. "Un militaire de la défense anti-aérienne a été tué dans la région de Zaporijjia [au Sud] alors que quatre gardes-frontières ont péri dans diverses localités de la région de Kherson [au Sud]", a précisé le ministère de l'Intérieur. En fin de matinée, un avion militaire ukrainien s'est écrasé jeudi près de Kiev avec 14 personnes à bord, a annoncé le service d'Etat pour les situations d'urgence.

En outre, l'armée russe a affirmé jeudi après-midi avoir détruit 74 installations militaires, dont onze aérodromes.

L'Ukraine dénonce une "guerre d'agression"

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a proclamé jeudi la loi martiale dans le pays, appelé ses concitoyens à "ne pas paniquer", avant d'annoncer la rupture des relations diplomatiques avec Moscou.

Tôt dans la matinée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a dénoncé sur Twitter "une guerre d'agression".

Depuis plusieurs heures, l'armée ukrainienne était postée sur les principales routes de l'est, entre Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, et Kharkiv, deuxième ville du pays située près de la frontière russe. Les deux localités ont été visées par des tirs de roquettes non guidées, a déclaré Anton Gerashchenko, conseiller du chef du ministère de l'Intérieur ukrainien. L'Ukraine a également fermé, jeudi matin son espace aérien à l'aviation civile.

Par ailleurs, de puissantes explosions ont été entendues à Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu'à Marioupol, principal port de l'est du pays pourtant relativement épargné ces dernières semaines. Une série d'explosions ont été entendues à Kiev, la capitale, où les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a comparé l'invasion russe de l'Ukraine aux agissements de "l'Allemagne nazie". "La Russie a attaqué l'Ukraine de façon lâche et suicidaire", a-t-il déclaré au cours d'un briefing retransmis sur Facebook. Il a également appelé les Russes à "sortir" dans la rue pour "protester contre cette guerre".

Volodymyr Zelensky a également déclaré que l'Ukraine est "en train de bâtir une coalition anti-Poutine", à l'issue d'entretiens notamment avec des dirigeants étrangers. "Le monde doit contraindre la Russie à la paix", a-t-il ajouté.

Les premiers exodes ont commencé

Les exodes se multiplient en Ukraine. A Kiev, des voitures remplies de familles fuyaient la capitale, le plus loin possible de la frontière russe, située à 400 km. A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où les Etats-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades, les sirènes d'alerte aérienne ont sonné. Les habitants ont reçu des messages de l'administration régionale les appelant à "rester calme" et à attendre des instructions.

A Tchouhouïv, située à 30 km de Kharkiv, les habitants tentent de fuir les bombardements russes qui ont résonné une partie de la nuit. La police ne pouvait pas encore fournir de bilan mais au petit matin, les dégâts étaient considérables.

D'une manière générale, les évacuations de civils deviennent de plus en plus difficiles, voire impossibles comme à Novotochkovka. Quelques heures après le début de l'offensive, les tirs d'artillerie russes y étaient déjà trop nourris et les communications compliquées.

Une attaque condamnée par une grande partie de la communauté internationale

La communauté internationale a immédiatement réagi à l'annonce de l'opération militaire russe en Ukraine. Des réunions d'urgence sont prévues dans plusieurs pays occidentaux, ainsi qu'au sein de l'Otan et dans l'Union européenne.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a dénoncé "l'attaque injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté, assurant que "le monde exigerait des comptes de la Russie". Joe Biden a par ailleurs assuré qu'il allait rencontrer les dirigeants du G7, vendredi, afin d'imposer des "sanctions sévères à la Russie", tout en continuant d'apporter "soutien et assistance" à l'Ukraine et au peuple ukrainien.

De son côté, la France condamne "fermement" la décision de Vladimir Poutine et enjoint la Russie à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires", a déclaré le président Emmanuel Macron sur Twitter.

"Consterné", le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a "parlé au président Zelensky pour discuter des prochaines étapes", assurant que "le Royaume-Uni et [ses] alliés répondront de manière décisive".

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a qualifié l'opération militaire russe de "violation éclatante du droit international", parlant d'une "journée sombre" pour l'Europe toute entière. Le gouvernement de gauche espagnol a qualifié l'attaque militaire russe d'"agression complètement injustifiée" et "d'une gravité sans précédent". Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a qualifié cette attaque d'"injustifiée et injustifiable".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également condamné l'attaque "injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine. "En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie", a-t-elle publié sur Twitter, avant d'affirmer que l'UE tiendra "le Kremlin responsable".

L'opération miliaire russe a débuté en pleine réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a réagi en s'adressant directement au président russe : "Président Poutine, arrêtez vos troupes en direction de l'Ukraine, donnez une chance à la paix, trop de personnes risquent de mourir."

Les ambassadeurs présents ont également pris la parole dont celui de la Chine, Zhang Jun. "Les buts et principes de la Charte des Nations unies doivent être défendus conjointement", a-t-il affirmé. "Nous comprenons les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité", a cependant précisé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à son homologue russe, Sergueï Lavrov.

L'Otan se mobilise

L'Otan a activé "ses plans de défense" pour déployer des forces supplémentaires dans les pays alliés de son flanc est. Un sommet en visioconférence se tiendra vendredi. Plus tôt, jeudi, le gouvernement polonais avait demandé à l'Otan d'activer l'article 4 du traité de l'Alliance qui prévoit des consultations en cas de menace à la sécurité de l'une des parties.

"L'Otan n'a pas de troupes en Ukraine et n'a aucun plan et aucune intention de déployer des troupes dans ce pays", a aussi affirmé son secrétaire général, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion d'urgence des ambassadeurs des pays de l'alliance.

"Nous avons augmenté notre présence dans l'est de l'Europe depuis des semaines. Nous avons des milliers de soldats et nous allons envoyer encore plus de forces dans les jours à venir", a précisé Jens Stoltenberg

"Le moment est grave pour la sécurité en Europe", a-t-il affirmé. La Russie mène un "acte de guerre brutal" contre l'Ukraine. "Nous avons une guerre en Europe", a-t-il souligné.

La Biélorussie dit ne pas participer au conflit

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Vladimir Poutine, a affirmé jeudi que son armée ne participait pas à l'invasion de l'Ukraine, lors d'une réunion avec les chefs de son armée. Selon Kiev, les forces russes utilisent le territoire biélorusse dans leur attaque contre l'Ukraine, alors qu'un contingent russe était stationné depuis des semaines pour des manœuvres.

Paris "condamne l'emploi du territoire de la Biélorussie autorisé par le régime de Loukachenko pour mener cette agression contre un pays souverain", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, dans un communiqué. "La France va renforcer encore son soutien à l'Ukraine, sous toutes ses formes", a ajouté le ministre des Affaires étrangères

Des sanctions plus sévères sont à venir

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis que Berlin et ses alliés au sein de l'UE, de l'Otan et du G7 allaient mettre en œuvre "le paquet complet de sanctions les plus sévères", contre la Russie.

Les sanctions seront "à la hauteur de l'agression dont se rend coupable" la Russie, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une allocution enregistrée. "Nous serons sans faiblesse", a promis le président français.