Conflit russo-ukrainien : la communauté internationale condamne fermement l'opération militaire russe en Ukraine

Une condamnation unanime. L'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une "opération militaire" en Ukraine, jeudi 24 février, suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

"C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant", a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Le président américain Joe Biden a dénoncé "l'attaque injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté, assurant que "le monde exigerait des comptes de la Russie".

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.



The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

"Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie !", a aussi lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

"La Russie a fait le choix de la guerre"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'opération militaire russe de "violation éclatante du droit international", parlant d'une "journée sombre" pour l'Europe toute entière. "Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie", a aussi assuré la présidentde de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

"La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a également dénoncé l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière.