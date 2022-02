Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine est un "dictateur", assène Jean-Yves Le Drian

Jean-Yves Le Drian avertit Vladimir Poutine, qu'il qualifie de "dictateur". Le ministre français des Affaires étrangères a prévenu le président russe des conséquences potentielles de l'invasion de l'Ukraine, menée depuis le jeudi 24 février. "L'Alliance atlantique est aussi une alliance nucléaire", a rappelé Jean-Yves Le Drian, invité sur la chaîne TF1. Il a aussi promis que les sanctions occidentales allaient "taper au cœur" la Russie.

Poutine "renie la signature de la Russie"

"On savait qu'il y avait une accumulation de forces sur les frontières en Ukraine", a expliqué le ministre français des Affaires étrangères. "C'est précisément parce qu'il y avait une telle tension qu'il fallait agir. Le président Poutine renie la signature de la Russie."

"Les Ukrainiens demandent une aide humanitaire très forte, c'est ce que nous allons faire ; une aide financière, nous avons commencé à le faire ; une aide militaire, ils nous ont fait une liste et nous étudions la liste – et ils demandent aussi des sanctions", explique Jean-Yves Le Drian. "L'ensemble des mesures que nous avons prises sont massives et elles vont être efficaces, je pense", a-t-il ajouté.