En images Guerre en Ukraine : une journée d'offensive russe filmée par les Ukrainiens

L'attaque était redoutée depuis plusieurs semaines, elle a été finalement lancée jeudi 24 février au petit matin. Vladimir Poutine a donné le signal des hostilités dans une vidéo publiée à l'aube, trois jours après avoir reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, réclamée par les séparatistes depuis 2014.

>> Menaces sur Kiev, prise de Tchernobyl… Suivez l'évolution des forces russes en Ukraine dans notre direct

Mais l'attaque ne s'est pas circonscrite à ces deux régions. Les frappes aériennes et incursions terrestres qui ont rythmé ces dernières heures ont visé l'ensemble du territoire ukrainien, du Donbass à Loutsk (à moins de 100 km de la frontière polonaise) en passant par Kiev, la capitale. De nombreuses images, de webcams disponibles en ligne ou tournées par des habitants, permettent de documenter cette journée chaotique. Nous en avons géolocalisé plusieurs et les avons représentées et numérotées sur cette carte.

Carte de plusieurs affrontements observés grâce à des images amateurs lors de l'offensive russe du 24 février 2022 (JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)

Les différents points numérotés de cette carte sont repris dans les explications ci-dessous

Les frontières franchies à l'aube

Dès le matin, des images d'un poste-frontière sont publiées en ligne. Elles montrent un point de passage entre la Biélorussie et l'Ukraine, où de nombreux blindés circulent (1). Elles proviennent d'une webcam des gardes-frontières ukrainiens, qui a permis de constater de tels franchissements à plusieurs reprises dans la matinée. L'avancée des blindés russes a aussi été documentée par d'autres caméras de surveillance à l'intérieur du pays (3).

Military equipment entering Ukraine in the video from cameras installed at the Belarusian-Ukrainian checkpoint “Senkovka-Veselovka”. These are: the TOS-1A “Solntsepyok”, at least 4 T-72B tanks, at least 8 MT-LB tractors, and Ural truck

All the equipment is marked with “O”. pic.twitter.com/3oIg0zAVuo — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 24, 2022

Les gardes-frontières ukrainiens ont également publié des vidéos (2) montrant plusieurs blindés traverser la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. Sur ces images tournées au poste-frontière de Kalanchak, plusieurs dizaines de véhicules roulent à contresens et pénètrent la région ukrainienne de Kherson.

De nombreuses installations militaires détruites

Dans le même temps, l'armée russe a lancé plusieurs opérations aériennes pour détruire des équipements militaires ukrainiens. Dans l'après-midi, Moscou a affirmé en avoir détruit 74, dont 11 bases aériennes, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense. Une des premières, dont des images sont disponibles en ligne, concerne l'aéroport international d'Ivano-Frankivsk (4), dans l'Ouest, ciblé par un missile dans la matinée. Situé à environ 130 km de la frontière polonaise, il abrite une base militaire, mais était aussi fréquenté par des civils.

D'autres bases aériennes ont connu le même sort, comme celle de Loutsk, dans le nord-ouest du pays (5). Dans la matinée, de la fumée a aussi été observée aux abords de la base navale d'Ochakov, proche d'Odessa, dans le Sud-Ouest (6), et une base radar proche de Marioupol, plus à l'est, a également été détruite (7).

Naval base of the Armed Forces of Ukraine in Ochakov pic.twitter.com/S4RZ2Ax0ko — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 24, 2022

Kharkiv et des villes de l'Est touchées de plein fouet

La deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine, Kharkiv, a été rapidement frappée par les bombardements russes. Dans la matinée, des soldats de Moscou ont tenté une percée dans l'est du pays, et des civils encore présents dans leur immeuble ont entendu et filmé ce qui ressemble à des coups de feu non loin de leur habitation (8).

Reportedly video of fighting outside of Kharkiv. Sounds like small arms fire but it is hard to tell. https://t.co/H0AUR0QIg8 pic.twitter.com/CjKTsHSrfH — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

D'autres vidéos amatrices permettent de constater le résultat d'un affrontement meurtrier entre les armées russe et ukrainienne. Juste aux abords de Kharkiv, des chars brûlés ou encore fumants résument l'intensité du combat. D'autres villes de l'est du pays ont été ciblées, comme Dnipre. En fin de journée, des chars russes étaient observés dans la ville de Soumy (9), qui abrite plus de 260 000 habitants. Enfin, selon le ministère russe de la Défense, les séparatistes prorusses à l'offensive contre l'armée ukrainienne dans l'Est et couverts par des bombardements russes ont progressé de 7 km dans leur attaque.

D'importants combats à Kiev

Tout au long de cette journée, Kiev et sa région ont été le théâtre d'intenses combats. Aériens, d'abord. Dans l'après-midi, de nombreux hélicoptères ont été observés en direction du nord de la capitale, où se trouve l'aéroport militaire de Hostomel (10). Aéronefs russes et ukrainiens ont échangé des tirs, parfois au-dessus des habitations.

D'autres vidéos ont permis de constater des bombardements (11), combats aériens, aéronefs écrasés ou épais nuages de fumée. Après plusieurs heures de combat et l'arrivée de parachutistes russes, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a reconnu que l'adversaire avait conquis l'aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale. A Kiev, les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti une bonne partie de la journée, et d'importants bouchons se sont accumulés sur les routes, une partie des habitants voulant fuir la ville.

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj — Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022

Un peu plus au nord, c'est aussi Tchernobyl qui est la scène d'importants affrontements. En fin de journée, la présidence ukrainienne a annoncé que la centrale nucléaire était tombée aux mains des forces russes venant de Biélorussie.