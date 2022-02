Vidéo Crise en Ukraine : "Emmanuel Macron n'est pas crédible ni respecté par Vladimir Poutine", selon Eric Zemmour

"Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas crédible et il n'est pas respecté par Vladimir Poutine", a déclaré le candidat Reconquête! à la présidentielle Eric Zemmour mardi 22 février sur France Inter, après l'annonce la veille par le président russe de la reconnaissance de l'indépendance des deux Républiques autoproclamées de Donestk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, malgré les tentatives de négociations et de médiation du président français.

>> Suivez l'évolution de la crise ukrainienne dans notre direct

"Le porte-parole de Vladimir Poutine a dit, quand Emmanuel Macron est venu à Moscou et qu'il a repris l'avion, qu'il est venu chercher un accord mais cet accord est impossible puisqu'il est membre de deux organisations, l'Union européenne et l'Otan, dont il n'est pas le patron", explique le candidat.

#DesCandidatsEtDesJeunes Après son échange avec les jeunes, le candidat @ZemmourEric revient sur la crise Russie-Ukraine : "Le problème c’est qu’Emmanuel Macron n’est pas crédible et pas respecté par Vladimir Poutine". pic.twitter.com/NBk4D6SxRl — France Inter (@franceinter) February 22, 2022

"Jamais la France et l'Allemagne n'ont forcé l'Ukraine à faire appliquer ces accords de Minsk 2 [pour faire respecter le cessez-le-feu dans le Donbass en février 2015] donc Vladimir Poutine en a eu assez à la fin et a pris ces mesures de force, je le reconnais volontiers et évidemment on peut le critiquer, mais il faut comprendre", ajoute-t-il.

Eric Zemmour pense que les éventuelles sanctions européennes ne servent "à rien" car "la Russie aujourd'hui n'a pas besoin de nous. Elle peut se fournir chez le Chinois pour tout ce qu'elle désire. Ils ont une alliance privilégiée. Voilà le grand résultat de la politique américaine et de la politique de soumission de la France".