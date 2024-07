Ukraine : rencontre avec Oleksandr, juge le jour et chasseur de drones la nuit

La vidéo où il abat un drone russe de sa fenêtre, en plein centre de Kiev, en Ukraine, a fait sensation. Oleksandr est juge et n'hésite pas à tirer sur des drones à ses heures perdues. Les équipes de France Télévisions l'ont rencontré en Ukraine.

Sur des images, un drone russe est repéré dans le ciel de Kiev (Ukraine), en plein centre-ville. On entend les armes crépiter, alors que les Ukrainiens tentent d'abattre le drone ennemi. Soudain, à la fenêtre de son domicile, un civil fait feu. Comme lui, de nombreux Ukrainiens possèdent une arme et n'hésitent pas à s'en servir. Le drone est abattu. L'homme qui tirait depuis sa fenêtre s'appelle Oleksandr, il est juge au tribunal administratif de Kiev.

"Il faudrait que chaque Ukrainien sache manier une arme"

Chasseur et tireur amateur, Oleksandr a un sens aigu du patriotisme et n'est pas du genre à contempler la guerre sans rien faire : "J'ai vraiment senti la menace qui montait", six mois avant l'invasion, explique-t-il. Oleksandr a ensuite consulté sa famille et a "décidé que tout le monde allait apprendre à tirer". Sa femme, ses enfants et ses amis ont pris des cours. "Il faudrait que chaque Ukrainien, dans cette situation, sache manier une arme aussi bien qu'une fourchette", estime-t-il.