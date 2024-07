Animaux : les psychiatres vétérinaires consultés en cas de troubles

La psychiatrie peut venir au secours d'animaux qui présentent des troubles comme l'hyperactivité. Les vétérinaires spécialisés sont de plus en plus souvent consultés.

Lorsqu'un chien présente des comportements anormaux, les maîtres sont de plus en plus nombreux à consulter des vétérinaires spécialisés. Une jeune chienne adoptée est affectueuse, mais possessive avec ses maîtres. Au cours de la séance, la comportementaliste l'observe, pose des questions et recadre les propriétaires. Elle leur donne des clefs pour canaliser l'émotivité de leur chienne et des astuces pour qu'elle reste calme.

La médecine du comportement enseignée aux vétérinaires

Un autre chien présente des signes d'hyperactivité et des mouvements frénétiques anormaux. Elle lui prescrit davantage de sorties et de jeux, mais aussi un anxiolytique pour l'apaiser. Le coût de la consultation est de 185 euros, mais pour les maîtres, dépassés, il s'agit du dernier recours. Depuis dix ans, cette médecine du comportement est enseignée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). "Il y a des vrais troubles psychiatriques sévères", assure le Dr Claude Béata, psychiatre vétérinaire. Les troubles du comportement sont la première cause d'abandon des animaux en France, alors qu'ils peuvent se soigner.